Roma. Nel clima di rivalità tra Hollywood e Silicon Valley sembrava che la prima avesse avuto la sua rivincita con l’affare Weinstein, ma la terra del silicio è tornata all’attacco. Domenica infatti per la prima volta ha parlato con un giornale la gola profonda della Valle, quella Susan Fowler che l’anno scorso aveva denunciato il clima di molestie a Uber causando psicodrammi, la cacciata del fondatore dell’azienda e l’inizio del tormentone sessistico come “discorso” rilevante in America. Susan Fowler, 26...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.