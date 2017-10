L'ultimo dolore dei gollisti francesi

Voleva essere la grande spedizione punitiva nei confronti dei traditori “Macron-compatibili”, invece la riunione dell’ufficio politico dei Républicains (Lr) francesi di martedì sera si è trasformata in un tragicomico vaudeville. L’esclusione dall’organigramma gollista di Edouard Philippe, primo ministro, Gérald Darmanin, ministro delle Finanze, Sébastien Lecornu, segretario di stato all’Ecologia, e dei deputati Franck Riester e Thierry Solère, non è ancora definitiva, nonostante i partecipanti del bureau si siano pronunciati a favore, perché non è stato raggiunto il quorum. Trentasette dei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.