L'opposizione in Venezuela ha sbagliato tutto, ci dice uno dei leader

Caracas. Andrés Velásquez non ha il fisico del leader. E’ un uomo tarchiato, dal volto butterato per malattie mal curate, la pelle scura e i tratti dell’indio. Non certo un personaggio sul quale scommettere come leader politico ma, come molti di quelli che non sono favoriti nel fisico Andrés Velásquez ha la testa dura. Candidato governatore nello stato di Bolívar, in Venezuela alle elezioni dello scorso 15 ottobre, Velásquez è stato ufficialmente sconfitto dal candidato del regime chavista, ma dice...

