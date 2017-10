Kafka in Catalogna

Roma. “Nemmeno il ‘Processo’ di Kafka era kafkiano come il ‘proceso’ di Puigdemont”, ha detto giovedì Inés Arrimadas, capo dell’opposizione nel Parlamento della Catalogna e leader locale di Ciudadanos, mentre si concludeva una delle giornate più folli dell’ultimo mese, in cui la crisi catalana è stata a tanto così da un momento di svolta, per poi ripiombare nel caos che ci è già noto. Tutto è iniziato giovedì mattina, quando al Palau de la Generalitat, la sede del governo catalano,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.