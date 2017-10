Madrid rimpicciolita

Roma. S’è ristretta nel tempo la presenza dello Stato centrale in Catalogna. Quanti sono oggi gli impiegati pubblici dipendenti dello stato nella regione autonoma? Il 9 per cento del totale. Pochi. Per la maggior parte impiegati nelle ultime roccaforti di Madrid in Catalogna: l’area della Sicurezza sociale e l’Industria. Negli ultimi 11 anni l’amministrazione statale ha perso 5.000 dipendenti, tutti posti occupati ora da persone assunte e pagate dalla comunità autonoma. Come farà Madrid ad applicare con agio l’articolo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.