Babis e l'europeismo

Bruxelles. La vittoria di Andrej Babis alle elezioni legislative di sabato scorso in Repubblica ceca può essere una nuova rivoluzione di Praga ma, contrariamente a quel che sperano i tifosi di una nuova frattura tra ovest e est in Europa, non rappresenta uno schiaffo all’Unione europea. Si può essere anti establishment e anti immigrazione e al contempo pro democratici e pro europei? Babis ha risposto positivamente subito dopo che il suo partito Ano ha conquistato il primo posto domenica, ottenendo...

