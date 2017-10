In Kurdistan è il tempo delle vendette, fra tradimenti e rappresaglie

A Kirkuk molti curdi (e gli arabi sunniti, i più spaventati) hanno ricominciato ieri a fare fagotto. In città spadroneggiano i miliziani Hashd al Shaabi, facendo vendetta, nel più fortunato dei casi ingiuriando i curdi – “Eravate i vincitori di Daesh, promettevate di resistere fino alla morte: siete scappati come topi…” – nel peggiore conducendo una “indagine” sbrigativa sui loro precedenti, le affiliazioni di partito, le dichiarazioni… Non c’è curdo che non abbia proclamato i propri sentimenti e propositi su...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.