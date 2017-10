Fame di notizie

Il giornalista gallese Gareth Jones aveva ventisette anni quando arrivò in Ucraina nel 1933, e aveva già un passato: era stato collaboratore dell’allora premier inglese David Lloyd George, e proprio grazie a quell’impiego era riuscito a ottenere il visto per entrare nell’Unione sovietica. Le autorità sovietiche pensavano di poter utilizzare il viaggio di Jones per poi influenzare il suo ex datore di lavoro, ma il ragazzo in realtà era lì perché voleva raccontare il suo viaggio sui giornali inglesi o,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.