Gli incendi in California e le operazioni di soccorso

Due nuovi incendi sono stati scoppiati ieri in California dove continuano a esserci decine di dispersi (53 solo nella contea di Sonoma) e dove le fiamme di 12 diversi roghi hanno già provocato la morte, accertata, di 41 persone. Gli edifici distrutti dagli incendi, che si sono diffusi per giorni nel nord dello stato, sono 5.900. I nuovi focolai sono stati registrati nella contea di San Diego e in quella di Santa Cruz. Sono 11mila i pompieri impegnati nella regione. Gli oltre 11mila pompieri mobilitati sono roiusciti a spegnere i più importanti focolai mentre le previsioni di imminenti piogge potrebbero dimostrarsi decisive per risolvere la crisi. Le autorità, tuttavia, temono che il bilancio delle vittime si possa aggravare.