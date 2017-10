Perché l'estradizione di Battisti non sarà affatto semplice

Roma. Si complica la partita per ottenere dal Brasile l’estradizione di Cesare Battisti. Ora che a decidere saranno i giudici del Tribunale supremo federale (Stf), non si tratta più di convincere il presidente della Repubblica Michel Temer a cancellare con un nuovo atto firmato da lui il decreto presidenziale cui il suo predecessore Lula Da Silva rifiutò la richiesta italiana il 31 dicembre del 2010 e mettere subito dopo Battisti su un aereo per Roma prima che l’operazione si incagli....

