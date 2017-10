Puigdemont tentenna

Roma. La crisi catalana è ormai come le profezie dei testimoni di Geova: piena di giorni del giudizio che non si rivelano tali. Ed esattamente come i testimoni di Geova hanno predetto la fine del mondo una mezza dozzina di volte, per poi rimandare la data dell’apocalisse quando questa arrivava e non succedeva nulla, così i leader spagnoli e catalani giocano entrambi sulla difensiva, dilazionando i tempi e aspettando di vedere chi sarà il primo a cedere. Nelle ultime due...

