Puigdemont chiede due mesi di negoziati. E continua la partita a scacchi con Rajoy

Subito dopo l'ultimatum dato da Mariano Rajoy, il presidente catalano Carles Puigdemont aveva postato su Instagram l'immagine di una scacchiera. Un messaggio chiaro per far capire a Madrid che la partita sul futuro della Catalogna era appena iniziata. E a fare la differenza, più che gli ultimatum, sarebbe stata la tattica, la capacità di mettere nell'angolo l'avversario, di dargli “scacco matto”.

IL TESTO DELLA LETTERA DI PUIGDEMONT A RAJOY

Non stupisce quindi che stamattina, giorno in cui Puigdemont avrebbe dovuto rispondere a Rajoy dicendo in maniera inequivocabile se la Catalogna ha effettivamente dichiarato la propria indipendenza (una richiesta che rappresenta il primo passo dell'attivazione dell'articolo 155 della Costituzione ndr), il presidente catalano abbia deciso di non rispondere. O meglio, di ributtare ancora una volta la palla nel campo avversario. Nella lettera Puigdemont ha infatti chiesto di avviare due mesi di negoziati per arrivare ad un accorda tra Madrid e Barcellona.

Un ripasso di quel (poco) che dice il testo dell'articolo 155 della Costituzione spagnola #11Oct pic.twitter.com/kEbLU9wOwp — Eugenio Cau (@eugenio_cau) 11 ottobre 2017

Due le richieste della Generalitat: anzitutto un'inversione di rotta rispetto “alla repressione contro il popolo e il governo di Catalogna”, la seconda la richiesta del dialogo da avviare con una riunione da fissare quanto prima. Richiesta che, sottolinea Puigdemont, non è “una dimostrazione di debolezza ma una proposta onesta per trovare una soluzione tra lo stato spagnolo e la Catalogna”. Il presidente catalano si dice sorpreso dall'annuncio di Rajoy di voler attuare l'articolo 155 della Costituzione e insiste sulla necessità che “tutte quelle istituzioni e personalità internazionali, spagnole e catalane, che hanno espresso la volontà di aprire una via negoziale abbiano la possibilità di esplorare questa possibilità. Proveremo in questo modo l'impegno di ciascuna delle parti a trovare una soluzione concordata”.

In attesa di una risposta ufficiale da parte di Mariano Rajoy, il ministro della Giustizia spagnolo, Rafael Catala, ha già detto che per Madrid la risposta di Puigdemont non è valida, mancando ancora una volta una presa di posizione chiara rispetto all'indipendenza della Catalogna. In ogni caso, ha sottolineato, il premier spagnolo ha ora tre giorni prima di rendere effettive le misure previste dall'articolo 155 della Costituzione. Quindi Puigdemont ha tempo fino a giovedì per fare la sua prossima mossa.