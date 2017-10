L’Austria mi dà fastidio. E’ ridicolo, ma è così. Ha un reddito pro capite di 45.000 euro, il più alto in Europa. La disoccupazione è ai minimi. Hanno trovato il modo di decristianizzarsi senza strepito, smettendo di andare in chiesa, questi cattolici controriformisti dei miei stivali. Sono principi della dissimulazione, hanno convinto il mondo che Mozart era dei loro e Hitler era tedesco, mentre è vero il contrario. Come modelli politici, dopo una onorata storia di grandi coalizioni, si sono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.