Milano. “È francamente disgustoso il modo in cui la stampa è in grado di scrivere qualsiasi cosa voglia”, ha detto mercoledì Donald Trump. Commentava un articolo di Nbc News in cui si diceva che, nel luglio scorso, il presidente avrebbe chiesto un’espansione “10 volte tanto” dell’arsenale nucleare americano. “Pura fiction”, aveva già scritto Trump su Twitter, ma durante l’incontro ha precisato il suo disgusto, “vedo una stampa tremendamente disonesta, non si tratta nemmeno di distorsione, presentano fonti che nemmeno esistono”....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.