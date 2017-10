La crisi politica di Fb è così grave che Zuckerberg usa lo charme di Sandberg

Roma. Sono probabilmente le settimane più complicate nella storia di Facebook. Dalla campagna elettorale in avanti la società tecnologica americana, insieme a Google e Twitter, è stata molto criticata per non aver limitato la circolazione di fake news e di contenuti di propaganda razzista e xenofoba. Nelle ultime settimane è stata confermata anche l’altra notizia che già circolava da tempo: la Russia ha utilizzato il social network per cercare di influenzare le presidenziali. Il 21 settembre Mark Zuckerberg, in un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.