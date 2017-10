Puigdemont dichiara ma sospende l'indipendenza. La secessione si spompa

Roma. La catarsi indipendentista non è arrivata. Carles Puigdemont, governatore catalano, in uno dei discorsi più attesi della storia di Spagna ieri ha “assunto il mandato del popolo per convertire la Catalogna in uno stato indipendente in forma di repubblica”. Applausi dai deputati separatisti del Parlament di Barcellona, che si sono congelati quanto il governatore ha aggiunto: “Io e il governo proponiamo che il Parlamento sospenda gli effetti della Dichiarazione d’indipendenza”, perché in questo momento non è possibile un accordo....

