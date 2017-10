È un giorno forse decisivo per il futuro della Catalogna. Dopo il referendum di domenica 1 ottobre il presidente catalano Carles Puigdemont interverrà questa sera in Parlamento. Non è ancora chiaro se e come annuncerà l'indipendenza catalana. Il premier Mariano Rajoy ha già fatto sapere che Madrid farà di tutto per bloccare la secessione.

Segui in diretta l'intervento di Puigdemont

19.03

Secondo @indpcom, Puigdemont @KRLS preparava un'indipendenza "sospesa" stile sloveno, ma la CUP ha detto no e ha ritardato tutto pic.twitter.com/atZRIXIKII — Eugenio Cau (@eugenio_cau) 10 ottobre 2017

18.10 Il discorso è rimandato, metà del parlamento non si presenta e Puigdemont convoca la giunta.