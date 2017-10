Rajoy fa il sordo per non cadere nella trappola delle concessioni

Roma. Siamo sicuri che Mariano Rajoy stia sbagliando tutto nella gestione della crisi catalana? Che far cuocere gli indipendentisti nel loro brodo sia imitare gli struzzi quando infilano la testa sotto la sabbia? Ieri le forze indipendentiste hanno fissato una nuova data per il plenum del Parlament di Barcellona: sarà martedì, dopo che la seduta di lunedì era stata sospesa dal tribunale costituzionale, e potrebbe essere quello il momento in cui si celebrerà la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.