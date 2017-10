Quei contatti frequenti tra Roma e Haftar che preoccupano Tripoli

Roma. L’Italia medita di cambiare cavallo in Libia e di passare dal sostegno per il governo di Fayez al Serraj a Tripoli a quello per il generale Khalifa Haftar signore di Bengasi? C’è tutto un via vai di incontri diplomatici tra Roma e Parigi e di forze militari sul campo, soprattutto a Sabrata, che suggeriscono questa possibilità, giocata com’è ovvio non sul registro dell’alternativa secca – o Tripoli o Bengasi – ma più su quello della puntata su entrambi i...

