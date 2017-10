Il capo della polizia catalana, Josep Lluis Trapero, è arrivato oggi a Madrid per rispondere alle domande dei giudici a proposito della sua gestione dell'ordine pubblico in occasione delle proteste degli indipendentisti a Barcellona. Trapero è sospettato di sedizione contro lo stato per non avere aiutato la Guardia Civil nella repressione delle manifestazioni dello scorso 20 settembre, quando migliaia di persone favorevoli all'indipendenza avevano assediato il dipartimento dell'Economia catalana a Barcellona.

Si tratta di un reato molto grave, senza precedenti dalla fine del regime franchista, che prevede una pena che può arrivare a 15 anni di carcere, secondo il codice penale del 1822. Per la legge spagnola, la sedizione equivale a un atto di ribellione contro le decisioni dello stato e delle forze di sicurezza nazionali.

Solo lo scorso agosto, Trapero e i Mossos catalani erano stati celebrati dalle autorità centrali di Madrid per come avevano condotto le indagini nei confronti della cellula terrorista che il mese scorso aveva ucciso decine di persone sulla Rambla. Ma pochi giorni dopo l'attacco terroristico, la tensione tra lo stato e il governo centrale sono nuovamente venute a galla.