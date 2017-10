La legge antiterrorismo di Macron

La nuova legge antiterrorismo francese, votata dall’Assemblea nazionale martedì sera, consentirà alla Francia di non rinnovare più lo stato d’emergenza, in vigore come misura antiterrorismo dal 13 novembre 2015. La filosofia è chiara: spostare competenze per il contrasto al terrorismo dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa, cioè dal pubblico ministero al ministero dell’Interno, come già accade nei periodi di eccezione. Emmanuel Macron si è trovato di fronte a una scelta complicata in materia di terrorismo. Nessuno avrebbe accettato la responsabilità...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.