Le armi libere non sono il problema delle stragi come quella di Las Vegas

Ovvio che tutti vorremmo vedere sparire come per incanto le armi così copiose minacciose disponibili in mano ai cittadini americani, e così orgogliosamente tutelate dalla loro Costituzione. Però non si può fare. Prediche inutili, anche quando le fanno miliardari d’influenza come i Bloomberg. Certi stati possono fare qualcosa, piccole o medie limitazioni, d’altra parte alcuni hanno abolito la pena di morte, altro totem americano, come l’autodifesa, come l’autonomia personale familiare privata nella tutela del proprio, vita e averi, ma convincere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.