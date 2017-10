Roma. Forse la bellezza non salverà il mondo, ma la bruttezza non ha mai portato niente di buono. E’ uno dei posti più orridi del mondo il Mandalay Hotel di Las Vegas, l’hotel americano da cui il pazzo pistolero ha causato la strage dell’altro ieri. Bruttezza tecnologica, il Mandalay ospita infatti soprattutto le più fondamentali fiere americane, e in particolare il “CES”, il Consumer Electronic Show che si tiene ogni anno ai primi di gennaio nella capitale del Nevada. Lì...

