In Catalogna ha vinto Putin

Se il cortocircuito democratico in Catalogna ha sancito un vincitore, questo potrebbe essere Vladimir Putin. Da domenica, il presidente russo non ha preso alcuna posizione ufficiale sul referendum catalano, al contrario di tutti i leader europei, che hanno espresso appoggio al premier spagnolo Rajoy. Putin non vuole esporsi esplicitamente al fianco dei separatisti per evitare nuove accuse di interferenze negli affari interni di un altro stato, ma ha fatto lavorare in sua vece la macchina propagandistica russa, che in Catalogna...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.