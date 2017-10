A Parigi, la polizia e il ministro degli Esteri giordano hanno diffuso la notizia di una piccola deflagrazione davanti alla sede dell'attaché militare dello stato mediorientale. Una motocicletta è esplosa e ha causato qualche danno a un veicolo parcheggiato nei dintorni, ma nessun ferito, perché le fiamme sono state spente all'istante.

La polizia ha avviato un'indagine per capire la natura dell'accaduto. Al momento dell'esplosione, lungo Avenue Foch, una delle strade più eleganti della capitale, nel XVI arrondissement, erano presenti molti militari. Al momento non ci sono elementi sufficienti per parlare di terrorismo.

L'ambasciata giordana a Parigi non ritiene che lo scoppio intendesse prendere di mira il paese, secondo quanto ha dichiarato un funzionario della sede, Abdallah Alolaimat, all'Associated Press.