Immaginate l’Europa come un paio di polmoni”, ha detto Reiner Haseloff, il primo ministro dello stato della Sassonia-Anhalt. “L’Elba è dove si incontrano i due polmoni”. Questo, almeno, è quello che doveva essere sulla carta, ideale e non soltanto geografica. Il 25 aprile 1945, su un ponte gettato sull’Elba, soldati americani da una parte e sovietici dall’altra si strinsero la mano. Poi, per mezzo secolo, il fiume è rimasto un confine politico e ideologico sigillato, che attraverso l’Assia, la Turingia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.