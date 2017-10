Attentato a Las Vegas: spari durante un concerto

[Articolo aggiornato alle 10:50] A Las Vegas, intorno alle 22,30 ora locale, un uomo ha aperto il fuoco vicino al casinò-hotel di Mandalay Bay, mentre era in corso un concerto all'aperto di musica country, al Route 91 Harvest festival. Il bilancio provvisorio è di almeno venti morti e un centinaio di feriti, secondo quanto hanno dichiarato fonti di polizia. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe sparato sulla folla dal trentaduesimo piano dell'edificio. Sui social media girano molti video in cui si sentono spari, probabilmente di armi automatiche, mentre le persone assistono al concerto. Subito dopo, le immagini mostrano centinaia di persone che cominciano a fuggire mentre altre si buttano a terra per evitare i colpi. La polizia, intervenuta sul posto, ha ucciso un sospetto assalitore e ha chiesto di evitare la zona. L'accesso all'aerea circostante il casinò-hotel è interdetta, così come l'aeroporto della città, che è stato chiuso. Con un tweet, gli agenti hanno scritto che non ci sono altri assalitori attivi nella zona.

