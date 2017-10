Un uomo accoltella i passanti a Marsiglia: due morti

Parigi. Attorno alle 13:45 di oggi, alla stazione ferroviaria di Marsiglia-Saint-Charles, un uomo ha accoltellato a morte due donne al grido di “Allah Akbar”. L’individuo, subito dopo l’attacco, è stato neutralizzato da un militare dell’operazione Sentinelle, di guardia alla stazione. “Sono state uccise tre persone, tra cui l’aggressore”, ha scritto in una nota la procura antiterrorismo. Secondo le informazioni di France Info, la prima donna sarebbe stata sgozzata, la seconda accoltellata a morte al torace e all’addome.

La stazione di Saint-Charles, principale crocevia ferroviario di Marsiglia, è stata immediatamente evacuata e in tutto il quartiere è stato messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza. “Dopo l’attacco avvenuto nelle vicinanze della stazione di Saint-Charles, mi reco immediatamente sul posto”, ha tuittato il ministro dell’Interno, Gérard Collomb. “Mobilitazione totale dello stato accanto ai marsigliesi”, ha scritto Christophe Castaner, portavoce dell’esecutivo. Il reparto della polizia nazionale delle Bocche-del-Rodano, attraverso il suo profilo Twitter, ha raccomandato i passanti di evitare la zona, aggiungendo che il traffico della Sncf, le ferrovie francesi, è per il momento interrotto.

Stando a quanto riferito da una fonte della polizia a France 3, l’aggressore aveva tra i 25 e i 30 anni, era “di origine maghrebina”, e aveva con sé due coltelli, uno dei quali da macellaio. La sezione antiterrorismo della procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per “omicidio in relazione con un’organizzazione terroristica” e “tentato omicidio ai danni di un pubblico ufficiale”, affidandola alla Direction centrale de la police judiciaire e alla Dgsi, l’intelligence interna. “C’era un gruppo di persone seduto su una panchina, a circa 100-150 metri da me. Ho sentito delle urla e ho visto un uomo che era seduto su una panchina cadere a terra. Ho sentito l’aggressore con un coltello gridare ‘Allah Akbar’, per poi provare ad attaccare altre persone”, ha testimoniato una ragazza, Mélanie, a France Info.

“Ho sentito degli spari durati almeno un minuto dopo aver assistito all’attacco. L’intervento delle forze dell’ordine è stato estremamente rapido”, ha aggiunto. “Abbiamo visto degli uomini armati correre. La gente ha cominciato a gridare. Siamo stati subito invitati ad abbandonare rapidamente la stazione”, ha raccontato all’Express un altro testimone, presente alla stazione al momento dell’attacco terroristico. L’ennesimo attentato che ha colpito la Francia si verifica nei giorni in cui è in discussione all’Assemblea nazionale il nuovo progetto di legge antiterrorismo difeso dal ministro dell’Interno Collomb, che mira a rendere permanenti alcune misure dello stato d’emergenza (in Francia lo stato d’emergenza è in vigore dagli attentati jihadisti del 13 novembre 2015). Tra i punti principali della loi terrorisme, figurano la possibilità di chiudere i luoghi di culto che fanno propaganda jihadista con una semplice ordinanza del prefetto, il rafforzamento dei controlli d’identità alle frontiere e nei pressi delle stazioni internazionali, con deroghe agli accordi di Schengen, l’introduzione del Pnr (Passanger name record), che prevede il trasferimento dei dati raccolti dalle compagnie aeree alle autorità giudiziarie, e l’estensione dell’orario in cui è possibile effettuare perquisizioni.