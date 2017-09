Un manifesto contro l'anarchismo digitale

Sembra quasi uno scioglilingua ma in fondo il punto è tutto qui: che cosa vuol dire reagire al protezionismo trasformando la globalizzazione in una forma diversa di protezione? Nello straordinario discorso pronunciato martedì scorso alla Sorbonne di Parigi – che oggi sul Foglio trovate pubblicato in forma integrale – c’è un passaggio non molto valorizzato in cui il presidente francese Emmanuel Macron spiega, con un esempio perfetto, perché l’unico modo per combattere i difetti della globalizzazione non è uscire dalla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.