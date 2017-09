I quattro nomi da seguire per capire cosa succede in Germania

I negoziati per il governo tedesco sono iniziati. Prima ipotesi: coalizione Giamaica, se la cancelliera cristiano-democratica Angela Merkel riesce a trovare un accordo con i liberali dell’Fdp e i Verdi (e se i liberali e i Verdi van d’accordo tra loro). Questa è l’ipotesi più accreditata, anche se a livello nazionale non è mai stata sperimentata. Ma c’è chi non esclude la possibilità di una nuova grande coalizione: i socialdemocratici dell’Spd hanno già detto di no, ma c’è chi dice...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.