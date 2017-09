Haftar sta distruggendo il piano Minniti che aveva fermato i barconi?

Roma. Il generale Khalifa Haftar era in visita a Roma due giorni fa e si è fatto fotografare sorridente con il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ma la questione è: stava ordinando nelle stesse ore di distruggere i risultati ottenuti dal governo italiano in Libia? La chiave di volta del piano italiano negoziato in questi mesi dal ministro dell’Interno, Marco Minniti, è la città di Sabrata, sulla costa libica a metà strada tra il confine tunisino e la capitale Tripoli....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.