Il califfo torna a parlare

Abu Bakr al Baghdadi torna a parlare. Lo fa con un lungo messaggio audio di oltre 45 minuti pubblicato sui canali dello Stato islamico. L'ultima volta che il califfo lo aveva fatto era quasi un anno fa, a novembre del 2016, quando aveva incitato i suoi alla difesa di Mosul, capitale di fatto del Califfato in Iraq. Poi, all'improvviso, non si è saputo più nulla.

Più volte, nell'ultimo anno, è stata diffusa la notizia della sua morte. Lo scorso 16 giugno era stato il ministero della Difesa russo a parlarne. Poi, l’11 luglio, era arrivata la conferma della tv irachena. Ma la notizia, evidentemente, era falsa, come molti elementi indicavano. E oggi, con questo messaggio, è arrivata la conferma. Non a caso, nel messaggio, il califfo parla di eventi recenti come le minacce della Corea del Nord a Stati Uniti e Giappone.