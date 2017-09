Due soldati russi sono stati catturati dall'Isis a Deir Ezzor

Secondo Amaq, la fonte usata dallo Stato islamico per gli annunci giorno per giorno, “i combattenti dello Stato islamico hanno catturato due soldati delle forze russe e un terzo delle forze del regime nel deserto a ovest di Deir Ezzor”.

Il comunicato pubblicato da Amaq

La città della Siria orientale è contesa dagli americani, che sostengono i combattenti curdi, e dai russi che invece appoggiano l'esercito del presidente siriano Bashar el Assad. Deir Ezzor è una città strategica perché è dove si trova buona parte dei pozzi petroliferi siriani, che erano sfruttati dallo Stato islamico prima che gli aerei americani li facessero saltare in aria. Daniele Raineri aveva raccontato qui cosa è in gioco a Deir Ezzor e quali sono gli schieramenti che si combattono per il controllo della città.