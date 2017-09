L'Arabia Saudita permetterà alle donne di guidare

Per la prima volta l'Arabia Saudita autorizzerà le donne a guidare e, per ordine di un decreto voluto dal re Salman, saranno autorizzate a ricevere una patente di guida. Il regno saudita, che segue i precetti della sharia, era fino a oggi l'unico stato al mondo a vietare alle donne di guidare. Tra le sanzioni previste per chi violava il divieto c'erano multe e, in alcuni casi, il carcere. Secondo le agenzie di stampa saudite, il decreto di re Salman prevede la creazione di un corpo ministeriale col compito di fornire un parere entro 30 giorni, con lo scopo di applicare la nuova norma entro giugno 2018. Il divieto imposto alle donne di non guidare era al centro di un confronto acceso tra i più progressisti – in particolare le ong – e i conservatori, tra cui molti ulema che puntavano il dito contro i pericoli di una promiscuità tra uomini e donne. Secondo uno di questi – senza fornire alcuna evidenza scientifica – permettere loro di guidare avrebbe persino causato danni alle ovaie.