Roma. Nel luglio 2014, Nicolaus Fest, figlio del grande storico e giornalista Joachim (il biografo di Hitler e direttore della Faz), scrisse un commento per la Bild am Sonntag, riferendosi all’islam come a un ostacolo all’integrazione. Il direttore del giornale, Marion Horn, si dissociò dalle affermazioni di Fest, il quale rinunciò alla rubrica e nell’ottobre del 2016 entrò a far parte dell’AfD, il partito della destra antisistema arrivato terzo alle elezioni di domenica. Nella conferenza stampa in cui annunciava l’ingresso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.