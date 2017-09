Relazioni missilistiche

Roma. Venerdì le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno fatto sfilare per la prima volta alcuni sistemi d’arma durante una parata a Teheran e gli esperti – per esempio Sim Tack dell’agenzia di consulenze Force Analysis – hanno notato subito la somiglianza dei nuovi missili iraniani Khorramshahr con i missili balistici Musudan prodotti in Corea del nord. E’ lo stesso tipo di missile che a febbraio – quando l’Iran lo ha testato – ha fatto reagire con furia (su Twitter) il presidente americano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.