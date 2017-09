C'è stata un'esplosione nella metropolitana di Londra, nei pressi di Parsons Green lungo la District Line, a sud ovest della città. Polizia e ambulanze sono sul luogo dell'evento per soccorrere dei passeggeri rimasti lievemente feriti al volto. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero propagate dalla carrozza di un treno. Una foto condivisa su Twitter mostra un secchio bianco avvolto da un sacchetto di un supermercato da cui si alza una piccola fiamma e con dei fili collegati.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1