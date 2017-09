Quando i Rohingya non erano di moda

"Non sono Madre Teresa, sono una politica”, ha dichiarato Aung San Suu Kyi. Ma per coloro che cercano un simbolo nella lotta tra bene e male era una santa, beatificata da una vita agli arresti per l’opposizione al regime birmano. E iconograficamente perfetta nella sua sottile figura fasciata dall’htamein, l’abito tradizionale femminile, nel volto austero addolcito da un fiore di frangipani tra i capelli che incarnava ogni stereotipo dell’orientalismo. Per molti di loro, quell’aura di santità sembrano ora appassiti....

