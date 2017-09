L'altra guerra da vincere dopo l'11/9

Si combatte ancora molto in Afghanistan, ma il jihad non ha più le basi del Mullah Omar da cui lanciare attacchi ai grattacieli occidentali. Osama bin Laden è stato ucciso. La coalizione occidentale sta chiudendo il cerchio attorno a Raqqa, la capitale dello Stato islamico, e presto prenderanno (speriamo) anche il Califfo. E in Europa, l’antiterrorismo sgomina di continuo nuove cellule jihadiste. Il bilancio sul terreno della guerra contro il jihad internazionale dopo l’11 settembre è tutto sommato positivo. ...

