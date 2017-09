Per Merkel la vita è bella

Milano. “Facile la vita”, titola l’Economist in edicola nel suo briefing sulla Germania al voto: la cancelliera, Angela Merkel, ha “viziato” i tedeschi, che ora sbadigliano un pochino, ma si godono quella che i liberali dell’Fdp definiscono feroci “l’allucinazione della prosperità”: vista dal sud d’Europa pare una battuta, eppure contiene qualche verità. Ma non abbastanza da alterare di troppo l’andamento della campagna, che soltanto ora registra un piccolo ma consolidato rallentamento per la Merkel: la media del consenso della cancelliera...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.