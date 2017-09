Il complotto pluto-cattolico di Bannon

Soltanto chi ha una concezione pigramente danbrownesca della chiesa cattolica poteva accreditare Steve Bannon come mozzo esemplare della barca di Pietro. Un iperbolico intervento via Skype a un vecchio convegno vaticano laterale non fa un’ortodossia. Bannon ha dimostrato l’esagerazione di questa idea quando, intervistato da Charlie Rose, ha spiegato che i vescovi “non sono in grado di risolvere i problemi all’interno della chiesa, e hanno bisogno dei clandestini per riempire le chiese”. L’ex stratega della Casa Bianca ha poi esplicitato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.