AfD, missione terzo posto

Berlino. Il 24,8 per cento in Sassonia-Anhalt e il 20,8 in Meclemburgo-Pomerania. Nella sua breve vita politica, il partito populista tedesco Alternative für Deutschland ha dimostrato di sapere mietere larghissimi consensi all’est, nei Länder depressi dove la crisi strutturale post Ddr non è mai passata, capaci di offrire un’unica soluzione ai disoccupati locali: migrare all’ovest. Le percentuali record dell’AfD risalgono al 2016, l’anno della crisi dei rifugiati iniziata pochi mesi prima con gli arrivi dei profughi mediorientali. In tempi ed...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.