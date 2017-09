Milano. Donald Trump, presidente americano, sta valutando ogni opzione per reagire all’ultimo test all’idrogeno della Corea del nord (un attacco militare? “We’ll see”), e dice che allo studio c’è anche la possibilità di rivedere i rapporti diplomatici con gli stati che continuano a fare affari con Pyongyang. L’elenco non è corto (comprende, secondo la Korea’s Trade Investment Promotion Agency, ottanta paesi, per un totale di commerci nel 2016 pari a 6,5 miliardi di dollari), ma il messaggio trumpiano è rivolto...

