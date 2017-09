William e Kate aspettano il loro terzo figlio

Il principe William e la moglie Kate Middleton aspettano il loro terzo figlio. L'annuncio è arrivato questa mattina da Kensington Palace, che non specifica di quante settimane sia la gravidanza. La duchessa di Cambridge, al pari delle due precedenti gravidanze, soffre di una iperemesi gravidica che colpisce le donne nei primi mesi di gestazione con nausea e vomito. Kate, che compirà 36 anni il prossimo gennaio, non è stata ricoverata in ospedale ma viene curata a palazzo. Intanto è stato cancellato il suo impegno pubblico di oggi all'Hornsey Road Children's Centre di Londra.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM