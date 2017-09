Da venti giorni non ci sono morti nel Mediterraneo e il conteggio è rimasto fisso allo stesso numero: 2.410, che sono i migranti annegati in mare a partire da gennaio di quest’anno. Il dato è della IOM, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di migrazione. Quando il governo italiano ha deciso di intervenire per contenere la partenza di barconi dalla Libia verso le nostre coste e di combattere il traffico illegale di persone, c’è stata una levata di scudi:...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.