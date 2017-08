Ryanair atterra (anche) sulla campagna elettorale tedesca

Berlino. Non è solo in Italia che Ryanair si infila nel dibattito politico. E’ di oggi la polemica con il governo italiano, attraverso il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, che ha negato una vendita a pezzi di Alitalia non appena l’amministratore delegato della low-cost irlandese, Michael O’Leary, si è detto disponibile a rilevare 90 Airbus dell’ex compagnia di bandiera italiana fallita a maggio, indebitata e sostenuta da un prestito pubblico che le permette di continuare a volare. ...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.