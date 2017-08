L'Iraq dopo il Califfo

Roma. Il programma della campagna militare contro lo Stato islamico in Iraq prevedeva che dopo Mosul cadesse la città di Tal Afar, ma in pratica non c’è stata battaglia. Lo Stato islamico ha lasciato la zona e la città è passata di mano senza danni. L’ufficio stampa dell’esercito iracheno ha chiuso gli accrediti per i giornalisti che volevano osservare l’operazione il 20 agosto, il giorno dopo è stato annunciato l’inizio dell’assalto, in meno di una settimana era già tutto finito....

