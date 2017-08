Roma. Ieri il sito Politico Europe aveva un pezzo con un inizio a sorpresa: “È tempo che riconosciamo ai militari italiani un po’ di rispetto”. E il resto del pezzo era anche meglio, perché ammetteva alcune verità controintuitive che non sono mai riconosciute. L’Italia in teoria è un cattivo membro della Nato perché spende soltanto l’1,1 per cento del pil per il budget militare, molto sotto la soglia del due per cento richiesta (ricordate le minacce di Trump?), e questo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.