A Rotterdam un concerto è stato cancellato per il rischio di un attentato

A Rotterdam, in Olanda, un concerto del gruppo rock americano Allah-Las è stato cancellato per il rischio di un attentato. La polizia olandese, informata dai colleghi spagnoli, ha bloccato la performance poco prima che iniziasse. Gli agenti hanno individuato un piccolo furgone che conteneva bombole di gas e che si trovava a poca distanza dal luogo del concerto. Il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, ha detto che al momento non esistono collegamenti tra il ritrovamento del veicolo sospetto e la cancellazione del concerto. "Sarebbe sbagliato in questo momento mettere insieme questi elementi e arrivare a delle conclusioni", ha riferito il sindaco in conferenza stampa.

Secondo il quotidiano Pais, il guidatore del veicolo – che è stato arrestato – è di nazionalità spagnola e anche il suo furgone era stato immatricolato in Spagna. Secondo le ricostruzioni dei media locali, il mezzo è stato intercettato da un poliziotto in una strada vicina al luogo dove doveva esibirsi il gruppo di Los Angeles, ma solo dopo che la performance era già stata cancellata. Sia secondo fonti giudiziarie spagnole, citate dall'agenzia Reuters, sia secondo la polizia olandese, il piccolo van aveva all'interno non più di un paio di bombole di gas e, comunque, il caso non sarebbe collegato agli attentati in Catalogna della scorsa settimana.

Un concerto degli Allah-Las

L'ordine di cancellare il concerto è arrivato comunque grazie a una segnalazione della polizia spagnola che è stata presa seriamente dai colleghi olandesi. Tra le speculazioni già formulate dai media, emerge che un possibile motivo di un attentato al concerto di Rotterdam potrebbe essere individuato nel nome scelto dal gruppo rock. Lo scorso anno, i componenti della band aveva spiegato che non c'era alcuna volontà di offendere la religione musulmana nell'inserire la parola Allah nel nome della band. Cercavamo "un suono sacro", avevano detto in un'intervista al quotidiano britannico Guardian.