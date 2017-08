New York. Una serie di scontri di potere concentrici ha trasformato Steve Bannon da consigliere temuto e inamovibile in prodotto di scarto di un’Amministrazione che consuma ogni cosa in un cambio di vento o in un giro di tweet, anche il suo leggendario Rasputin. Nella purga precedente sono stati eliminati i residui dell’establishment repubblicano che il presidente non era riuscito a trumpizzare, Reince Preibus e Sean Spicer, in questa tornata è toccato invece all’ideologo spiritato e oscuro, il cospirazionista presunto...

